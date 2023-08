Samtidigt som ladan stod klar bildades Kaprifolkött som Johan Höckerfors gick med i från starten. I dag går hans boskap på 18 olika naturbeten, framförallt längs Nordre älvs mynning, där de utför naturvårdande arbete.

– Krav var inte så stort när jag gick med och själva idén med Kaprifolkött var från början att sälja lokalproducerat, Kravmärkt naturbeteskött under ett gemensamt varumärke. Under flera år köpte Coop en stor del av vår produktion som de sålde under varumärket Kaprifolkött. Vi fick en eller ett par kronor mer per kilo, säger han.

Tidigare hade föreningen även en köttbutik på Opaltorget i Västra Frölunda men den avvecklades på grund av dålig lönsamhet.