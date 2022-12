Kaos när kviga flydde från slakteri

Dramatiken utspelades hos ett köttberedningsföretag i staden Pocatello i delstaten Idaho i USA.

Rammade polisbilar

Mycket väsen - klent resultat

Kanske anade kreaturet vad som var på gång, för när personalen förberedde henne för slakt satsade hon allt på ett kort.Innan någon hann reagera hade kvigan slitit sig och forcerat ett 1,80 meter höt stängsel, rapporterar tidningen Idaho State Journal på nätet.Djuret fortsatte därefter i vilt sken längs stadens gator, där det enligt ögonvittnen var nära att orsaka flera trafikolyckor, innan den svängde in på en lekplats.Slakteriets personal larmade polisen, som ryckte ut för att få tag i rymlingen.En vild jakt följde. Kvigan rammade flera utryckningsfordon, med avslagna backspeglar som resultat, utan att låta sig stoppas.Inte ens när en av poliserna satte en kula i kvigans skalle gav hon upp.Det vid det här laget panikslagna kreaturet dundrade vidare genom en park och in i ett bostadsområde.Slaktdjurets desperata flyktförsök visade sig dock vara förgäves.Till slut lyckades polisen tränga in kvigan på en bakgård, där den slutligen fälldes av ett dödande skott, skriver tidningen.Sedan krutröken skingrats lastades den döda kroppen ombord på en lastbil för återtransport till köttfabriken.