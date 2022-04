”Kan bli en hård kamp om mat och energi”

Målet för det ryska anfallet skulle i så fall inte främst vara att återskapa ett historiskt rike, vilket ofta spekuleras vara Putins strävan. I stället är målet för den ryska krigsmakten att lägga under sig östra Ukrainas enorma reserver av olja och gas samt de strategiskt viktiga hamnarna vid Svarta havet och Azovska sjön. Lyckas Ryssland med det skulle landet, enligt artikeln i Wall Street Journal, kontrollera energiförsörjningen till betydande europeiska och asiatiska marknader.

Bara de naturgastillgångar som finns i östra Ukraina beräknas med dagens prisnivåer vara värda omkring 1 000 miljarder dollar. Till det kan regionens oljereserver läggas som värderas till 400 miljarder dollar. Och som om detta inte vore nog finns i östra Ukraina även världens sjätte största kolreserv.

Möjligen var inte den ryska planen från början att främst lägga under sig Ukrainas värdefulla naturtillgångar. Men under Vladimir Putins styre har den ryska taktiken visat sig vara anpassningsbar efter vilka förutsättningar som ges. Putins utrikespolitiska strategi har exempelvis liknats vid en hotelltjuvs – som rycker i varje dörrhandtag och går in där det står öppet. Nu är den möjlighet som ges att försöka ta kontrollen över Ukrainas olja, kol och naturgas.

Oavsett vad som sker i östra Ukraina framöver är dock redan situationen ansträngd i Europa kring energitillgången. Beroendet av rysk olja och gas ska upphöra, det bör bara vara en tidsfråga innan EU stoppar importen eller Ryssland stryper exporten.

I Tyskland byggs därför gasterminaler för att kunna ta emot mer flytande gas från tankfartyg. I Storbritannien föreslog Labourpartiet i veckan att 2 miljoner hus ska isoleras för att minska energikonsumtionen och i Sverige har efterfrågan på ved skjutit i höjden.

Reaktionerna runt om i Europa är alla förståeliga. Det är ett svar på att energi och råvaror har blivit brickor i ett världspolitiskt spel.

Den här utvecklingen – mot att konflikterna ökar kring tillgången på viktiga råvaror och energi – gör också att aktiviteterna på svenska gårdar hamnar allt mer i politikens centrum. För om det är någon energiproduktion som går att bygga ut snabbt så är det vind och solkraft. Det är anläggningar som brukar ta antingen jordbruks eller skogsmark i anspråk. En annan teknik med potential att utvecklas är biogas på gårdar, något som det nyligen har gått att läsa om i ATL.