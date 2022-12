Kamp för lokalt bredband

– Det ska bli lätt att driva den lokala fiberföreningen, säger Mats Jangdal i Myrhult utanför Töreboda, som är en av personerna bakom idén om en paraplyförening för bredbandsföreningar på landsbygden.

Många föreningar

Behov av kompetens

Kan bli anonymt

Olustig situation

Parasoll - inte paraply

Bara i Västergötland finns närmare 400 föreningar som har byggt eller är på väg att bygga egna fibernätverk för att få snabbt bredband.Vid varje enskilt initiativ finns långa startsträckor där enskilda personer måste bidra med stora arbetsinsatser för att skaffa sig den kunskap och kompetens som krävs för att undersöka förutsättningar, projektera och driva bredbandsnäten.Procedurer som många andra föreningar redan gjort och har massa kunskap om.– De som håller på nu frågar sig varför de ska uppfinna hjulet om och om igen.Mats Jangdal har själv varit med att dra igång Myrhult-Bålerud fiberförening och har sett behovet av att enklare kunna skaffa och bibehålla kompetens, inte bara under bygget utan även när allt är klart och nätet fungerar.De ekonomiska fiberföreningarna ska fakturera kunderna, ha en styrelse, bokföring, årsredovisningar och inte minst en teknisk kompetens under hela fibernätets livslängd.– Ett antal föreningar kommer inte att få fram folk till sådana arbetsuppgifter så småningom.En paraplyorganisation skulle mot betalning kunna hjälpa föreningarna med allt från ekonomi och administration till myndighetskontakter och upphandlingar. För det finns risker om de små föreningarna tröttnar.– Antingen köps då föreningarna upp billigt en efter en av de stora drakarna, eller också fusionerar föreningarna och blir större och större. Till slut blir det en stor förening som blir väldigt anonym för medlemmarna.Ett nät i lokal ägo ger bättre kontroll över prissättning och teknik, men även samarbetet med markägarna är en viktig del i byggandet och driften av lokala nät.I de flesta fall kan näten byggas utan ersättning till markägarna. Så fort en kommersiell eller kommunal operatör tar över som ägare dyker frågan om intrångsersättning upp.– Här riskerar vi att få en olustig situation på landsbygden om inte det löser sig. Då är det bättre att ha näten kvar med lokal förankring.– Vi börjar med att försöka starta en förening som täcker in Västra Götaland, men stadgarna ska vara öppna för att den ska kunna växa till en riksorganisation på sikt, om det efterfrågas, säger Mats Jangdal.Kooperationsrådgivarna Coompanion samordnar projektet och söker pengar från regionen. Under våren kommer de första mötena att hållas.Mats Jangdal vill helst inte kalla idén för en paraplyförening.– Vi kallar det för parasollförening. Det är lite större och lite mer från den ljusa sidan.