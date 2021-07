Kalvar blir lidande av beslut

Det anser Mats Hallvede, livdjursförmedlare på Scan i Visby.

Efter att han har besökt olika gårdar på Gotland riktar Mats Hallvede kritik mot Jordbruksverkets handjursbidrag, rapporterar Sveriges Radio Gotland.



Kalvarna står nu trångt på flera gårdar enligt Hallvede, trots att efterfrågan på kalv är stor.





För lantbrukarna finns ekonomiska skäl att ha så många tjurkalvar på sin gård som möjligt. Referensperioden för hur stort tilläggsbelopp en uppfödare får började den 1 oktober i fjol och sträcker sig fram till den 31 december 2011.



Tilläggsbeloppet räknas sedan fram som ett genomsnitt av vad uppfödaren har fått i handjursbidrag per år under referensperioden.



Ju fler bidragsberättigade tjurar och stutar som en bonde slaktar under den perioden desto högre blir tilläggsbeloppet under 2012.



När Jordbruksverket tog beslutet om hur handjursbidraget förvandlas till tilläggsbelopp varnade Sveriges nötköttsproducenter för följderna. Att försöka maximera antalet handjursbidrag under referensperioden för att få så högt tilläggsbelopp som möjligt kan leda till slakt av underviktiga djur.



Underviktiga djur berättigar vissserligen till handjursbidrag men betalningen från slakteriet blir rejält mycket lägre.Jan Olsson