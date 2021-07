Kalv tjuvslaktad på natten

Tidigt på onsdagsmorgonen i förra veckan fick Mats Hedeland beskedet att en kalv hade slaktats. Det var när kommunens naturvårdslag röjde i anslutning till beteshagen i Steningedalen utanför Märsta i Stockholm som resterna hittades. - Det enda som fanns kvar var huvudet. Någon har gått in i hagen, skurit halsen av den tamaste fjolårskalven och tagit hand om blodet. Kroppen tog de med sig, säger Mats Hedeland, djurägare.



Just att kalven var tam tror han underlättade för förövaren.

- Man går inte in till Highland cattle och får tag i en kalv hur som helst. De håller sig på avstånd. Men lille Max, som kalven hette, var tam och vänlig. Han var en kalv som alla fick klappa och det blev hans öde, säger han.



Brottet är polisanmält, men förundersökningen lades ner. I stället satsar Mats Hedeland på övervakningskameror. Redan nu går ett vaktbolag ronder i området.

- Vi kommer att sätta upp kameror vid ligghallarna, men ute i hagarna går det inte att ha kameror överallt.



Vem förövaren är vill Mats Hedeland inte spekulera i, men han misstänker att de var flera. Främst då kalvens kropp vägde upp mot 250 kilo.

- Jag hoppas att det här var en engångsföreteelse och jag ska göra vad jag kan för att det ska bli så.