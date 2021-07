Kalmar Lantmän först med pris igen

Ungefär 80 procent av den spannmål som köps av Kalmar Lantmän kommer in under skördeperioden. Sedan i somras har också mycket hänt på spannmålsmarknaden med stora uppgångar på både spannmål och raps.



Slutpriserna ska spegla mark-nadsutvecklingen mellan början på augusti och mitten på oktober. Rapspriset utmärker sig och ligger lite lågt i förhållande till hur pris­nivån var under perioden.

- Det är alltid problem med lagringsutrymme. Man måste sälja på tidig termin också och inte bara när det ger bäst betalt, kommenterar Alf-Gunnar Algotsson, spannmålsansvarig på Kalmar Lantmän.



Kalmar Lantmän använder ungefär 95 procent av det som köps in till den egna foderproduktionen.

- Skulle det visa sig att vi ligger alldeles fel kan vi justera det med efterlikvid eller återbäring, tillägger han.



Till skillnad från till exempel Lantmännen gäller Kalmar Lantmäns priser fritt hämtat från gården. Malin Eborn