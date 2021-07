Kalfjället borta om 200 år

Fast det kan gå både snabbare och långsammare, på 50 år eller 300 år, säger biologen Per Larsson till Länstidningen Östersund. Per Larsson har tillsammans med kollegor inventerat fyra toppar i Jämtland. Inventeringen är en del av ett internationellt projekt där ett 50-tal toppar granskas för att se vilka förändringar ett varmare klimat för med sig.

Växter på hög höjd är mycket känsliga för temperaturförändringar och Per Larsson varnar för minskad biologisk mångfald i fjällen. ATL.nu