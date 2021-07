Kalendermammor hjälper etiopiska mammor

Det började som en kul grej bland några hästintresserade kvinnor som träffas på hästsajten Bukefalos.

- Någon hade sett en film på Youtube med lättklädda tjejer som gjorde löjliga poser framför någon drogad gammal häst. Vi började tänka hur tjejer och hästar framställs och då kom jag med idén att göra något med vuxna, snygga, starka tjejer i stället, säger Cecilia Wyke som är ordförande i Kalenderhjälpen.

- Vi skämtade om att vi kunde göra det bättre. Dels vill vi visa upp kvinnor i mogen ålder och att det kan vara vackert och samtidigt försöka hjälpa andra kvinnor, berättar Annika Nevrell från Knivsta som är en av kvinnorna i kalendern.



Tillsammans startade de en ideell förening, Kalenderhjälpen, till förmån för Fistulasjukhuset i Addis Abeba där man opererar unga fattiga kvinnor med förlossningsskador.

- De flesta av oss är mammor och vi ville göra något för andra mammor och fistulasjukhuset kändes så klockrent, säger Cecilia Wyke.



Hon har två hästar och bor på gård nära skånska Hästveda utanför Hässleholm och är ortoped till yrket. Idén kom tidigare i år och under sommaren har bilderna tagits av Kenneth Ekelöv - från Skåne i söder upp till Uppsala.



Annika Nevrell beskriver de inblandade som vuxna kvinnor, de flesta hästägare och mammor.



Vad har ni fått för respons?

- Den har varit enorm. Från början hoppades vi kunna sälja 150 kalender, det slutade med att vi hade 600 förhandsbeställningar, säger Annika Nevrell.



1 500 kalendrar är nu beställda från tryckeriet och förhoppningarna är enligt Cecilia Wyke att kunna få in mellan 30 000 och 40 000 kronor till förmån för sjukhuset.

- Det hade aldrig gått utan all den entusiasmen och kreativiteten som alla de underbara tjejerna har visat. Vi brukar säga att det är 2011 års vackraste och vänligaste kalender, säger Cecilia Wyke.



Kalenderhjälpen finns på Facebook och har mejladressen kalenderhjalpen@hotmail.com



Under en vecka från och med 6 november visas bilderna på ATT Gallery i Malmö. De ska även visas i Knäred utanför Laholm längre fram i år.

ATL.nu