Kakaopriserna fortsätter upp

Priserna steg 35 procent i fjol och har stigit ytterligare 30 procent i år.

Den internationella kakaomarknaden är en dåligt fungerande marknad, vilket gör att prissvängningarna ofta blir stora och kraftiga. Ett enda land, Elfenbenskusten, står för 40 procent av världsproduktionen. Trots att landet har så stor andel av marknaden kännetecknas den av många små och ineffektiva producenter, som är mycket sårbara för faktorer som ogynnsam väderlek och dåliga distributionsnät.



Kakao är den råvara som gått bäst under året medan övriga jordbruksråvaror haft en mer dämpad utveckling. Vetepriserna har rasat 12 procent i december och handlades i fredags till 1,39 kronor per kilo i Chicago efter en nedgång på tre procent under veckan.



Sedan toppen 2007 har vetepriset rasat 53 procent i svenska kronor, något mindre än i dollar räknat eftersom den svenska kronan under samma period tappat i värde.ATL.nu