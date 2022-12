JUST NU: Ny regering presenteras

Socialdemokraterna skrotar vid årsskiftet landsbygdsdepartementet som sedan kommer att ingå i näringsdepartementet.

Till årsskiftet blir Sven-Erik Bucht blir ny landsbygdsminister i den nya röd-gröna regeringen som statminister Stefan Löfven presenterade i dag.Därefter kommer han alltså ingå som en av flera ministrar i näringsdepartementet.Sven-Erik Bucht, 60 år i december, har suttit i riksdagen i fyra år. Han satt senast med i finansutskottet och han har ett förflutet som kommunpolitiker i Haparanda.Som kommunalråd lyckades han övertyga Ingvar Kamprad att etablera ett Ikeavaruhus i Haparanda och utsågs till Årets svensk 2007 av nyhetsmagasinet Fokus.Sven-Erik Bucht var vid valet 2010 inte prioriterad som riksdagskandidat av Socialdemokraterna i Norrbotten. Han lyckades dock ta sig in tack vare att han blev inkryssad i personval."I centrum står tillväxt och jobb, inte minst våra basindustrier och de tjänster som följer av dessa. Jag brinner även för samverkan över nationsgränserna i norr," beskriver han själv in politiska inriktning på partiets hemsida.Hur fördelningen inom näringsdepartementet kommer att ske är oklart men enligt Stefan Löfvens regeringsförklaring lär Sven-Erik Bucht få ansvar för att stärka företagandet på landsbygden via utbyggnad av bredband och annan infrastruktur och säkerställa att butiker och service finns tillgänglig.Han lär också få huvudansvaret för att en långsiktig livsmedelstrategi med syfte att stödja svensk och ekologisk matproduktion upprättas och att ekoturismen stärks.Det förbättrade djurskyddet lär också hamna på hans bord, liksom mycket av det arbete som på sikt ska lägga om den svenska energipolitiken till 100 procent förnybar energi.