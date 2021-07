Hästanläggning till salu – för 70 miljoner kronor

Ägs av fyra olika bolag

Berättigat till gårdsstöd

Julmyra Horse Center

Julmyra utvecklades i början av 2000-talet av traventusiasten Staffan Svensson men finanskris och överklaganden satte stopp och drev satsningen i konkurs. Nya investerare, bland annat Bruno ”Päls-Bruno” Bengtsson, mannen bakom Hornline-hästarna, gick in som ägare. Även Sala Sparbank har funnits med i ägarbilden över tid. Senare kom norrmannen Geir Pedersen in som ägare via bolaget PGF A/S och som vd, men han lämnade sin befattning i februari i år.