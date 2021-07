Juicer och Danmark lyfter Skånemejerier

Resultatet har vänt snabbt för mejerierna och Skånemejerier vänder en stor förlust i fjol till en vinst sedan juiceförsäljningen ökat kraftigt, volymerna av färskvaror till Danmark ökat och produktionen av pulver upphört, säger ekonomichef Per Johansson.

- Vi har successivt minskat pulvertillverkningen till noll i september. Det är i princip en förlustaffär förutom något enstaka år som 2007, säger han.



Nu säljer man i?stället alltmer till Danmark och volymerna på årsbasis väntas nu uppgå till mellan 25 och 30 miljoner kilo.

I fjol hade Skånemejerier en förlust på 20 miljoner kronor för de åtta första månaderna fram till och med augusti.



Föreningen lever också gott på juiceförsäljningen. Proviva och Bravo ger intäkter kring en miljard kronor per år och försäljningen ökar kraftigt, enligt Per Johansson.



På den vita sidan är det inga volymökningar, invägningen ligger konstant. I stället har man lyckats klättra upp på värdekedjan när man släppt pulvertillverkningen och tjänar nu även på pengar på osten.

Totalt sett föll omsättningen de första åtta månaderna marginellt till 1,9 miljarder kronor.



Enligt Per Johansson ger det förbättrade resultatet ökade möjligheter att höja avräkningspriset men han säger att det är en styrelsefråga och frågan väntas dyka upp vid nästa styrelsemöte den 29 september.

Skånemejerier lade dock på 20 öre på avräkningspriset i somras. Jerry Simonsson