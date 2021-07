Jordlopporna fler och fler

- Det går nästan inte att odla vårraps i de mest jordloppsdrabbade områdena som till exempel Mälardalen. Kemikalieinspektionen lägger krokben för rapsodling, säger Johan Biärsjö, vd för Svensk Raps.





Bolaget lämnade nyligen in en dispensansökan till kemikalieinspektionen om att få använda Elado, men den avslogs. Det tillåtna betningsmedlet Chinook hjälper inte mot den eskalerade mängden jordloppor och därför måste odlarna ta till andra metoder.- Nu tvingas vi spruta efter uppkomst upp till fem gånger. Det måste väl ändå vara bättre att beta än att spruta, säger en frustrerad Johan Biärsjö.Han tycker att Kemikalieinspektionen bara tittar på ett problem i taget och inte ser konsekvenserna av att förbjuda Elado. Och att deras beslutsunderlag är irrelevant.- De lutar sig mot en undersökning som är gjord på eladobehandlad majs, där bin som drack en guttationsdroppe dog. Men jag har aldrig sett guttation på raps. Och är inte risken för att bin dör när vi sprutar oändligt mycket större? frågar sig Johan Biärsjö.Det finns kryphål för att kunna använda Elado. Odlare betar sina plantor med medlet i Tyskland, där det är tillåtet, och tar sen in dem till Sverige.- Då lyder de under införsel av varor och där kan vi inte ­säga stopp, det vore ett handelshinder. Jag förstår att det kan verka inkonsekvent, säger Astrid Mårtensson på Kemikalieinspektionen.Hon motiverar deras förbud med att alla frågetecken kring produkten inte är utredda. Och att de bara tittar på just Elado och inte på vilka andra produkter som används i stället.- Visst är det frustrerande, det kan jag erkänna, men det finns en lagstiftning som vi måste följa, säger Astrid Mårtensson.Det är inte bara Svensk raps som är besvikna på förbudet. Per Sandberg, ordförande i Sveriges spannmålsodlare, säger:- Det är skandal att det inte är godkänt. Kemikalieinspektionen tar inte hänsyn till vilka behov och vilken nytta ett ­ämne gör, utan de ser bara till om det är giftigt eller inte. De borde väga nytta mot risk.Johan Biärsjö fyller i:- Jag trodde inte att Kemikalieinspektionens uppgift var att förbjuda så mycket som möjligt, men nu verkar det nästan så. De får inte lantbrukarnas förtroende, för det är ingen som förstår det här förbudet. Men vi ger oss inte. Sara E. Johansson