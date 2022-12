Jordgubbstvist vidare till kammarrätten

Jordbruksverkets krav gäller drygt 3,28 miljoner kronor som betalades ut till Sydgrönt inom verksamhetsprogrammet 2011.

Tvisten gäller bland annat huruvida jordgubbsförsäljningen från två frilansodlande medlemmar borde ha sålts via Sydgrönt eller inte. Reglerna kräver att varje medlem i en producentorganisation ska sälja hela sin godkända produktion via producentorganisationen.Sydgrönt anser sig inte ha varit godkända för frilandsodlade jordgubbar, endast växthusodlade. Därför har medlemmarnas frilandsodlade jordgubbar inte saluförts och finns följaktligen inte med i den redovisade omsättningen.Jordbruksverket anser i sin tur att Sydgrönt visst varit godkända för att sälja alla typer av jordgubbar under den aktuella tiden. Därför vill man bort den omsättning som kommer från de aktuella odlarna när man beräknar grunden för stödet.Förvaltningsrätten i Jönköping slog i sin dom i september i år fast att Sydgrönt oavsett inte sökt mer stöd än de haft rätt till eller försökt vilseleda Jordbruksverket och rev därför upp återbetalningskravet. Efter att Jordbruksverket nu överklagat går frågan vidare till kammarrätten.Helsingborgsbaserade Sydgrönt är en av Sveriges största producentägda företag inom frukt och grönt och drivs som en ekonomisk förening.