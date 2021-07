Jorden runt hos mjölkbönder

- Det här var inte så svårt som vi tänkt oss, säger Martine Brouwer.

På frågan var de helst skulle vilja etablera sig efter allt de sett säger Arnaud Baranger:

- Chile, om det inte hade varit så knepigt administrativt.



- Australien, om det inte hade varit så utbredd torka, svarar Martine Brouwer, men Frankrike är inte så dåligt det heller.





Inte råd med sojafoder

De startade på jordbruksmässan Space i franska Rennes 2009 och avslutade projektet på årets Space.- Vi blev varnade i Ryssland och Argentina för att vi kunde få problem, men vi har haft en enorm tur, säger Martine.- Vi har inte råkat ut för några olyckor eller stölder och inte blivit sjuka en gång.Vi träffas i vimlet på mässan Space och många ropar bravo och grattis och de får mycket uppmärksamhet för sitt projekt. De har med sig och visar upp sina cyklar, som inte direkt ser ut som en vanlig trampcykel...- Själva cyklarna har väckt stor uppmärksamhet och varit en bra ingång till givande pratstunder, säger Martine Brouwer.Den långa färden började alltså i Rennes och turen gick söderut mot Spanien och Marocko. Sedan flög de över till Sydamerika och fortsatte i västerled mot Indien, Ryssland, öststaterna och Tyskland. Totalt blev det 21 länder.Flera sponsorer, bland andra Lely där Martine varit anställd, har stöttat projektet.De har studerat och jämfört produktionsförhållanden i de olika länderna och noterat antal kor per anläggning, areal, betalning per liter mjölk, arbetsredskap och stallförhållanden.Bland annat blev de förvånade över att i Australien fick producenterna 0,22 euro per liter mjölk och korna gav i genomsnitt 8500 liter mjölk per ko och år. I Indien fick kollegerna 0,38 euro per liter och varje ko gav ungefär 5000 liter mjölk per år.- Vi hittade de lyckligaste producenterna i Indien, men också de minsta, berättar Arnaud och Martine. I många fall har de små jordbruken bara en eller två mjölkkor.En annan erfarenhet som förvånade var att i Argentina har mjölkproducenterna inte råd att ge sojafoder till sina kor. Sojan går på export och de inhemska korna får oljeväxten luzern till foder.- Det bästa med resan var alla möten med fantastiska människor och alla landskapsbilder från cykelsadeln, säger båda två. Susanne Gäre