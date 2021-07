Jordbruksverket inte oroat för landsbygdspengar

Jordbruksverket avfärdar uppgifter om att de pengar Sverige fått av EU för att stötta landsbygdsutveckling, så kallade Leaderprojekt, riskerar att brinna inne på grund av dåligt utnyttjande. I ett pressmeddelande säger verket att alla 63 Leaderområden är i gång sedan ett eller ett par år tillbaka och att de flesta områden har fått in många ansökningar. Just nu, med 3,5 år kvar av perioden då pengarna måste användas, har 41 procent av hela Leaderbudgeten mutats in. Det är i fas med förväntningarna, enligt Carin Alfredsson på Jordbruksverkets företags- och landsbygdsutvecklingsenhet.ATL.nu