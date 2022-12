Jordbruksverket försvarar sig

När höstsådda grödor plöjts upp för att uppfylla målen i förgröningsstödet ställer sig många frågan vad det egentligen har för nytta för miljön.

Mängd frågor

Olika svar

Mer komplicerat

Aldrig uppmanat

- Det är i princip de synpunkter som vi från Sveriges sida också fört fram, att det inte får den miljönytta i Sverige som man är ute efter på EU-nivå. Jag förstår att lantbrukarna har svårt att ta till sig det här när de inte ser någon större nytta för miljön, svarar Anders Egonson, divisionschef på Jordbrukverkets utbetalningsfunktion.- Jag kan inte göra det på ett annat sätt än att det är ett specifikt stöd kopplat till dem, om jag ska vara riktigt ärlig, svarar han.Den svenska utformningen av förgröningsstödet var på plats i december. Samtidigt går det inte att reglera allting med en föreskrift, menar Anders Egonson.- Vi har fått en mängd frågor från lantbrukare och konsulter som vi har försökt besvara under våren. Samtidigt har vi fått in nya tolkningar från EU-kommissionen, berättar han.Han medger att på vissa frågor kan lantbrukare eller konsulter först ha fått ett svar och sedan senare under SAM-ansökningsperioden ett annat.Men det handlar bara om några få procent av de frågor Jordbruksverket fått in, uppskattar han.- Det är inte bra, men jag tror att det nästan är omöjligt att undvika i en sådan här situation, med en helt ny jordbrukspolitik och ett helt nytt regelsystem, säger han.Till skillnad från tidigare reformer är regelverket för förgröningsstödet mer komplicerat. Han har själv suttit med i en samarbetsgrupp med representanter från näringen för att diskutera de problem som uppkommer.Att många lantbrukare plöjt upp långliggande vallar eller fältkanterna på de höstsådda grödorna är inte en bild han känner igen även om han vet att det förekommit.Han påpekar att Jordbruksverket aldrig uppmanat lantbrukare att göra detta. Dessutom menar han att Jordbruksverket börjat informera om att förgröningsstödet skulle komma redan i februari förra året.- Men vi förstår naturligtvis de här lantbrukarna som har drabbats och varit tvungna att försöka åtgärda det här akut. Det är aldrig bra, säger han.EU-kommissionen ska göra en utvärdering under 2016 och till 2017 kan det bli större förändringar i regelverket, tror han.