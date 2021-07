Jordbruksverket får bakläxa på indragna stödrätter

En bonde i Värmland är den förste att efter prövning i domstol få tillbaka stödrätter som dragits in efter den stora jordbruksmarksinventeringen. Förvaltningsrätten i Jönköping finner att de stödrätter lantbrukaren fick 2004 inte kan tas ifrån honom med hänvisning till att myndigheterna feltolkade reglerna vid tilldelningen. Som ATL skrivit tidigare ändrades reglerna för indragning av stödrätter vid årsskiftet. Till skillnad från tidigare får stödrätter inte längre dras in om lantbrukaren tagit emot dem, och använt dem, i god tro.

Jordbruksverket tänker överklaga domen.

- Det är ett principiellt ärende. Har Jordbruksverket gjort fel är vi skyldiga att ompröva de tidigare besluten, säger Birgitta Ek, chef för Jordbruksverkets stödavdelning.



Enligt Jordbruksverket leder förvaltningsrättens dom till att bönder riskerar att gå miste om sina tilläggsbelopp. Även om en bonde har stödrätter kan hon fortfarande gå miste om själva stödet om marken stödrätten hör till underkänns som jordbruksmark. Då går även tilläggsbeloppet på den stödrätten förlorat. För de stödrätter som drogs in före årsskiftet fördelades tilläggsbeloppen på de rätter bonden hade kvar. Det går inte att göra på stödrätter som inte dragits in men inte kan utnyttjas för att marken inte lever upp till kraven. Då fryser både grundbelopp och tilläggsbelopp inne. Enligt

Birgitta EK kan inte heller, som tidigare, nya stödrätter tilldelas ur nationella reserven till lantbrukare som har godkänd mark utan stödrätter.



Hur många lantbrukare som påverkas av domen kan Birgitta Ek inte säga.

- Det är rätt stora utredningar som behöver göras.

Men även de som accepterat indragna stödrätter kan enligt Jordbruksverket få nya besked om domen träder i kraft.

Hittills har Jordbruksverket fått in runt 1 400 överklaganden av indragna stödrätter. Verket har nyligen kommit i gång med inventeringen av de 3 procent av blocken som inte hanns med innan pengarna tog slut. ATL.nu