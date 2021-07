Jordbruksprodukter påverkas lite av finansiell oro

Vete

Europeiska bönder som har vete i lager kan tänkas vilja behålla detta som säker tillgång, men räntorna i de sydeuropeiska länderna är å andra sidan mycket höga.

Odlingsvädret just nu är fuktigt och bra i USA, lite kallt i EU, men med bra nederbörd. Ryssland har också fått regn, medan Ukraina är torrt; vårsådden är 80 procent klar där.



Det kommer export inspections idag, måndag, klockan 17:00 och crop progress klockan 22:00 svensk tid. På tisdag kommer WASDE. Förväntan ligger på 2048 m bushels (2.219-1.975 intervallet) för veteproduktionen i USA i 2010/11. 2009/10 var det 2216 m bu.



Utgående lager för 2009/10 väntas uppgå till 956 m bushels (intervall 1036-764) för amerikanska lager, och 2010/11 på 953 m bushels.

Spekulanter har köpt tillbaka terminskontrakt och nu bara är sålda netto 54000 kontrakt. Återköpen ger stöd till uppgången.



Raps

Rapspriset har fortsatt att utvecklas sämre än vetepriset, i linje med vad vi rekommenderade för ett par månader sedan.

Det kommer rapporter om att rapsodlingen ökar, eftersom det med dagens priser är fördelaktigt att odla raps (men glöm i så fall inte att prissäkra).



Tekniskt är novemberterminen precis på den uppåtgående trendlinjen/stödlinjen.

Rapsfrö ser i den historiska jämförelsen "billig" ut, fortfarande, i förhållande till sojaolja - i synnerhet efter den gångna veckans prisfall på rapsfröterminer och prisuppgång på sojaolja. En anledning till prisuppgången på (den amerikanska) sojaoljan är att Kina ryktas vara på väg att certifiera den. Som tidigare berättat har de slutat köpa från Argentina eftersom den innehöll för mycket lösningsmedel. Det ryktas ändå om att Argentinsk olja hittat vägen till Kina, genom Brasilien, men det finns ingen statistik på det.



Sojabönor

I början av veckan kommer fokus att vara på planting progress rapporten på måndag klockan 22:00, som förra veckan låg på 15 procent sått. Det är dubbelt så snabbt som normalt och tre gånger mer än förra året. Väderförhållandena den senaste veckan har varit bra för amerikanska bönder. AgResource förutspår att sådden kan ha nått 34-39 procent i måndagens rapport.



Anekdotvis förstår vi att brasilianska bönder har utnyttjat alla prisuppgångar för att sälja eller prissäkra. Det gör att man skulle kunna vänta sig att utgående lager för 2010/11 i WASDE-rapporten på tisdag blir åt det högre hållet.

I Kina är sådden försenad pga kallt och vått väder. CNGOIC säger att sådden är 2-3 veckor försenad i norr.



Gris

Fläsk- och nötköttspriset har fortsatt upp i USA. Slakterierna har inte kunnat hålla samma takt som efterfrågan har ökat.

Det kraftiga börsfallet i New York gjorde ändå att priserna på lean hogs ändå var dämpade under veckan.



Arbetslöshetsstatistiken från USA i fredags var positiv - och indikerar fortsatt efterfrågan på "bättre" livsmedel. Därav prisuppgången i fredags.



I Europa gick terminspriserna upp. Till höger ser vi Maj-kontraktet på Eurex, som stängde veckan på 1.40. Får vi en lösning på den akuta statsfinanskrisen i veckan som kommer så att folk oroar sig mindre och kanske unnar sig mer kött, kan priserna nog fortsätta upp.



Den svaga euron gör att Lean Hogs med kort löptid nu ligger över europeiska priser, vilket bör gynna export från Europa.

Det ser alltså tämligen positivt ut för framtida grispriser, i alla fall fram till sommaren. Man bör avvakta att prissäkra grispriset som producent i EMU nu.



Mjölk

Liksom många andra jordbruksprodukter hade terminer på mjölk i Chicago en stark vecka. Decemberkontraktet nådde återigen 15 cent per pund, ett starkt motstånd, som nu testas underifrån igen. Går priset över den nivån blir det framtida prisintervallet 15-16 cent.



I Europa rapporteras från LTO-Nederland i deras månatliga rapport att mjölkpriset i EU föll för andra månaden i rad under mars. Det genomsnittliga EU-priset föll 2.4 procent till 28.1 eurocent per liter, sedan mejerier i Frankrike, UK och Nederländerna sänkt avräkningspriset till bönderna.

Mjölkproduktionen minskade med 1.3 procent under det första kvartalet i år.



Euron har försvagats mycket i den senaste tiden, vilket gör att exporten troligtvis ökar. På det södra halvklotet är mjölksäsongen avslutad och med lägre lager än normalt.

Det ser alltså, positivt ut för mjölkpriset framöver. Torbjörn Iwarson