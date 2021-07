Jordbruksministern till attack mot MP

En genomsnittlig bonde förlorar 75 000 kronor om året på Miljöpartiets politik, sa jordbruksministern under onsdagen till SVT. Men språkröret Peter Eriksson (MP) avvisade anklagelserna och kallade det oseriöst.

- Det är bara en del i Centerpartiets kampanj mot Miljöpartiet, sa Peter Eriksson till Rapport.



Siffrorna kommer från Jordbruksdepartementet som har räknat på Miljöpartiets politik. De har kalkylerat att en växtodlande bonde med 200 hektar åkermark får ett plus på 3 500 kronor om året med regerings politik. Men med miljöpartiets politik med nej till slopad skatt på handelsgödsel och höjd skatt på drivmedel går samma bonde med minus.

- Det här kommer att leda till en utslagning av svenska jordbruk. Miljöpartiet stänger Sverige, sa Eskil Erlandsson (C) till Rapport.



Peter Eriksson kontrade med att uttaget av skatt på handelsgödsel återförs till jordbruket och att de ska sänka arbetsgivaravgifterna.

- En del bönder förlorar på vår politik men de flesta jordbruk blir vinnare, sa Peter Eriksson.



Det märks att det är valår. ATL.nu