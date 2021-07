Jordbruket illa ute vid ny oljekris

- Vår förhoppning är att kunna prioritera användare på drivmedelsområdet, säger Conny Lundgren, tillförordnad chef på Energimyndighetens enhet för trygg energiförsörjning.



Den senaste tiden har vi sett att kriser snabbt kan dyka upp från oväntat håll, oavsett om det är vaknade vulkaner på Island, exploderande oljeplattformar i USA eller djupa kriser i europeiska länder.





Tanka traktorn

Prioriteringslista

Ransoneringssystem

Ganska snabbt kan en större kris innebära att bränsle och andra insatsvaror till jordbruket stryps.Om gränserna stängs ska den svenske bonden ge folket mat på bordet, men då krävs att traktorn går att tanka.I dag finns ingen lagstiftning som tillåter att någon drivmedelsanvändare prioriteras.På elområdet har Energimyndigheten lagt ett lagförslag där kommunerna runt om i landet ska ges möjlighet att göra en prioriteringslista över viktiga verksamheter i landets kommuner.Listan skulle då användas i händelse av elbrist.- Om vi får igenom en sådan lagstiftning avser vi att föra motsvarande resonemang på drivmedelsområdet sedan, säger Conny Lundgren.Om det osannolika inträffar att det under lång till blir helt stopp i drivmedelsleveranserna blir det värre. Oljan är helt avgörande för den svenska livsmedelsproduktionen. För 35 år sedan fanns en plan för att köra de svenska traktorerna på gengas om oljeimporten stannade, men i dag finns ingen alternativ lösning förberedd.Det finns inte heller något system för ransonering som det fanns förr i tiden. Senast vi hade ransonering i Sverige var under oljekrisen 1974 men det systemet byggde på ransoneringskort och är föråldrat.Energimyndigheten har ansvar för att se till att det finns ett fungerande ransoneringssystem men det är inget man jobbar med nu.- Att lägga kraft på att ta fram ett ransoneringssystem som vi inte ser behovet av finns ingen anledning till. Tekniken förändras kontinuerligt och vi hittar former för det om det behövs, säger Conny Lundgren.Hans Dahlgren