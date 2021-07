John Deere tjänar mera

Företaget har under tredje kvartalet, maj-juli, i sitt brutna räkenskapsår ökat försäljningen med 16 procent jämfört med samma period förra året. Man redovisar en vinst för perioden på 617 miljoner dollar, vilket ska jämföras med 420 miljoner dollar under tredje kvartalet i fjol.



Resultatet lyfter framför allt på grund av en ökad efterfrågan på stora lantbruksmaskiner på den amerikanska marknaden. I Europa är det fortfarande trögt.



Försäljningen av maskiner för anläggning och skogsbruk har procentuellt ökat väldigt mycket, med 59 procent under maj-juli, men ligger fortfarande långt under normal nivå.



Man spår att försäljningen kommer att fortsätta öka. Under fjärde kvartalet tror man att den totalt sett går upp med 32 procent jämfört med samma period förra året, vilket skulle innebära 12 procents ökning sett till hela året.

I hela världen sålde John Deere maskiner och utrustning för 6,8 miljarder dollar mellan maj-juli.Hans Dahlgren