John Deere och Valmet toppar skotarligan

John Deeres marknadssiffra gäller 1 januari till 31 oktober i år. Komatsu Forest kniper sin andraplats med en marknadsandel på 24 procent.



Av de 34 skotare som registrerades under oktober månad hamnade en klar majoritet i Götaland och Svealand. Enligt Skogselmia är förklaringen att två tredjedelar av virkesvolymerna avverkas i den södra delen av landet samt att det såldes ovanligt många maskiner där efter stormen Gudrun. De skotarna är det nu dags att byta ut.



Per Jonsson, projektledare för Skogselmia, säger i en kommentar att han genom att titta på just registreringsstatistiken för Gudrun-året förväntar sig en fortsatt stark skotarmarknad i södra Sverige även under 2011.

Hittills under 2010 har det registrerats 249 skotare i Sverige.

Skotardata 2010 Tillverkare oktober 1 jan-31 okt Marknadsandel (%) John Deere 15 94 37,8 Komatsu/Valmet 10 60 24,1 Ponsse 5 35 14,1 Rottne 4 32 12,9 Gremo 0 13 5,2 Eco Log 0 8 3,2 Övriga ingen uppgift 7 2,8 Totalt 34 249

ATL.nu