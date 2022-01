Tallriksredskap får gödselspridare från Vogelsang

Från och med mars 2022 kommer Lemkens tallriksredskap, Heliodor, att kunna kombineras med precisionsgödselspridaren Vogelsang DosiMat DMX. Gödseln matas in via DosiMat-spridaren, och skjuts sedan ut i de enskilda utloppen. För att undvika blockeringar ska fibrer och andra främmande ämnen rivas sönder på ett tillförlitligt sätt. Gödseln passerar sedan via slangar till området bakom den första tallriksraden, där den sprutas in i jorden och införlivas av den andra tallriksraden samt den bakre valsen.