Jobba smart med digitala kom ihåg-listor

Fördelar med digitala kom ihåg-listor

Du kan enkelt…

… sätta datum när uppgiften förfaller.

… dölja uppgifter som ska göras nästa vecka eller nästa månad.

… skapa listor för medarbetare.

… mejla in uppgifter till komihåglistan.

Så blir du ett listproffs

• Skriv upp alla dina uppgifter på ett ställe. Många har post it-lappar, en lista på datorn och en på skrivbordet. Är det rörigt glömmer du lätt bort uppgifter.

• Skriv upp uppgifterna på en gång, annars riskerar du att missa dem.

• Vi känner oss nöjda när vi stryker uppgifter. Så skriv upp många uppgifter på din lista.

• Du kan märka uppgifterna med etiketter och filtrera så att du bara ser uppgifter som hör till ett projekt.

Testa dig fram

• Det är helt klart värt att prova olika kom ihåg-listor innan du bestämmer dig. De flesta finns även som gratisappar till mobilen.

• Om du har Office 365 kan du ha tillgång till Microsoft To do gratis. To do är enkel att använda och du kan göra den mer personlig genom att byta bakgrundsbild.

• Remember the Milk är lätt att använda och är gratis i standardutförande.

• Trello. Den här tjänsten är lite mer avancerad, du kan använda den som en kom ihåg-lista men kan även hålla ordning på projekt. Du kan byta bakgrundsbild och den är gratis i standardutförande.

• Monday.com är mer avancerad och kostar från 39 dollar i månaden, cirka 340 kronor.

• Evernote kostar från 43,25 kronor/månad men det finns också en enklare version kostnadsfritt.