Det kan vara pirrigt att börja sitt första riktiga jobb, men Anna Halldén och hennes kurskamrater vid Jägmästarprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet är väl förberedda för arbetslivet.

– Under studietiden har jag och de flesta av mina kurskamrater arbetat under somrarna. Vi har dessutom träffat många inom branschen under exkursioner, gästföreläsningar och annat, säger hon.

”Det känns både sorgligt och roligt att sluta studera. Den vardag jag byggt med vänner och studier i Umeå försvinner men nya utmaningar i arbetslivet känns spännande”, säger Anna Halldén.

Anna Halldén har sommarjobbat hos både Mellanskog och Skogssällskapet och trivdes på båda arbetsplatserna.

– Jag är också intresserad av andra delar av skogssektorn, såsom Skogsstyrelsen, skoglig forskning och skogligt arbete internationellt, särskilt med inriktning mot klimatförändringar. Jag tror att sättet vi använder skogen kommer att förändras drastiskt under min livstid, säger Anna Halldén.

– Att jobba med skog är också att jobba med människor och det ser jag fram emot.

Just nu skriver hon sitt examensarbete, en medieanalys av skogens roll i klimatfrågan.

– Jag har bestämt mig för att ta ett sista sommarlov när jag är klar med det, men jag håller ögon och öron öppna, säger hon.

Vad tror du blir största skillnaden mellan student- och arbetslivet?

– Jag tror att den största skillnaden kommer att vara vardagen, att alla vänner jag lärt känna under studieperioden nu är utspridda. Jag tror att det kommer en omställningsperiod då allt känns nytt, vilket kan vara påfrestande, men att det lugnar sig med tiden.

Anna Halldén hade tur – coronautbrottet och covid-19 har inte ställt till med alltför mycket problem för studierna.

– Alla branscher påverkas av covid-19 och dess effekter i samhället, jag tror att det är svårare att få jobb just nu, jag vet att vissa kursare blivit av med aspiranttjänster och sommarjobb. Trots det tror jag inte att det kommer att påverka oss långsiktigt på det planet. Utsikterna för att skaffa arbete har sett goda ut under hela studieperioden och pensionsavgången är relativt hög inom branschen just nu, säger Anna Halldén.

