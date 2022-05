”Arla ser inte hur själadödande byråkratin är”

Det är bara merarbete och svärfar hatar varje minut vid datorn. För honom var det inte gödselpriset eller elräkningen som blev droppen utan kontorsarbetet. Han säger rakt ut att han hade kunnat fortsätta några år till men att byråkratin är själadödande.

Den franske ekonomen Frédéric Bastiat skrev i en berömd essä om ”det man ser och det man inte ser” – om de synliga och osynliga effekterna av mänskligt handlande. För tjänstemännen på myndigheter och stora företag är det en enkel sak att begära in mer data, att ställa nya krav, att slå fast regler som ska göra allt bättre. De kan lika gärna begära in informationen en gång per kvartal, i stället för en gång per år. Det de ser är ju hur produktionen kan bli effektivare, mer klimatsmart, hur djuren skulle kunna få det bättre.

Det som de förmodligen inte ser är konsekvenserna för dem som bedriver verksamheten. Hur kraven läggs till varandra, hur timmarna på kontoret bara blir fler, hur något annat måste nedprioriteras. Eller för den delen hur någon med en spann mjölk i handen tittar bort mot betesängen och går in och bakar ostkaka en sista gång.

Joakim Broman

Joakim Broman är skribent och chef för Liberala Nyhetsbyrån.