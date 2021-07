JO skickade tillbaka självanmälan

Torsten Mörner, statsveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ville att JO skulle undersöka om han är jävig i frågan om tester av vild-svinsfällor som pågår just nu. Flera personer har riktat kritik mot att han både är ansvarig för testerna på SVA och samtidigt är förbundsordförande för Svenska Jägareförbundet.



Men JO skickade tillbaka hans anmälan utan åtgärder. Myndigheten tyckte att frågan om jäv skulle diskuteras av den egna arbetsgivaren, SVA.

- Det är en väldigt ovanlig situation. Men vi väntar på att vi ska få in ett riktigt klagomålsärende och att någon påstår att det finns ett missförhållande, säger Agneta Lundgren, byråchef på Riksdagens ombudsmän, JO.



Och ett sådant missförhållande finns tycker Lars-Olof Lundgren som nu är på gång att skicka in en JO-anmälan mot SVA och Torsten Mörner.



Han tillverkar Lotin-fällan, en av vildsvinsfällorna som ingår i det pågående testet. Han menar att Jägareförbundet motarbetar fällfångst av vildsvin och att det därför är olämpligt att förbundets ordförande är ansvarig för testerna på SVA.

- Svenska Jägareförbundet har tagit total kontroll över testerna av vildsvinsfällor på SVA. Det kan inte vara sunt, menar Lars-Olof Lundgren.



Den synen delar inte SVA.

- Jag har inte uppfattningen att det är fällmotståndare som utför testerna. Det är tvärtom så att vi vill se godkända och fungerande fällor. Så vitt jag vet är den person som utför testerna inte kopplad till Jägareförbundet i dag, säger Carl Hård af Segerstad, enhetschef på patologi och viltsjukdomar på SVA och Torsten Mörners chef.



Också generaldirektören på SVA har fått ärendet om Torsten Mörners eventuella jäv-

situation på sitt bord,

- Så vitt jag vet ska de ha ett möte om detta på tisdag, säger Carl Hård af Segerstad. Anna Rosenberg