Jimmy röjgallrar med sin Vimek

Ur Vi Skogsägare nummer 5 2010

Jimmy Wessel är en av dem som hoppat på tåget. Han var en av de första att köpa Vimeks biokombi-maskin. Den är en liten skotare framtagen för att ta ut bioenergi från klena gallringar och eftersatta röjningar.

Det finns flera olika metoder att hantera de här så kallade konfliktbestånden.



Manuell röjning, utan att ta tillvara bioenergi, är den traditionella lösningen.



Vanligast är en skördare med någon form av ackumulerande aggregat som klipper eller sågar.



Mindre specialmaskiner, där Vimek är ett helt nytt koncept.

Valet beror förstås på hur grova träden är.



- Jag kallar metoden för röjgallring. I de bestånden jag arbetar är alternativet oftast att röja skogen manuellt, vilket är en ren kostnad, säger Jimmy Wessel.



- Genom att sälja uttaget som bioenergi kan det i bästa fall bli ett plus för markägaren. Den stora vinsten ligger i att skogen blir väldigt fin efteråt och det är bäddat för en lönsam gallring om 10-15 år.



Intresset för jakt ledde Jimmy in på skogsutbildning. Där växte insikten om de många eftersatta röjningarna. Efter examen bildade han Wessel Skogsservice i Katrineholm och

investerade 900 000 kronor i Vimekmaskinen, som nu har gått ett drygt år. Den är en vidareutveckling av Vimeks miniskotare.



Maskinens aggregat klipper av träd på upp till 16 centimeter. Det kan ackumulera flera stammar och fungerar också som lastgrip. Aggregatet kan behandla stammarna med rotstop mot rotröta, vilket är unikt för maskiner i den här lilla klassen. Och maskinen lastar knappa tre ton. De kvistiga träden pressas ihop med lastbankarna.



Efter den här modellen har Vimek introducerat en större maskin och på den nyaste modellen har klippen ersatts med en kedjesåg.



Arbetet börjar med att Jimmy klipper fram en väg och backar in i beståndet. Därefter arbetar han in i beståndet med den fem meter långa kranen. Det behövs alltså en väg var 10:e meter.



-Eftersom maskinen är knappa två meter bred märks knappt vägarna efteråt. Jag debiterar 500 kronor i timmen och det tar omkring 1,2 timmar att fylla ett lass med tre ton, berättar han.



-För markägaren pendlar nettot mellan ett plus på 2 000 kronor och ett minus på 4 000 kronor per hektar.



Avståndet har stor betydelse för lönsamheten, det bör helst inte vara över 300 meter till avlägget. Dessutom avgör grovleken på stammarna, i bästa fall är de omkring 10 centimeter i genomsnitt och naturligtvis priset för bioenergin.

Jimmy räknar med att ett fullt lass ger 7-8 kubikmeter flis.



Driften är relativt billig med en dieselförbrukning på under 2,5 liter i timmen. En annan fördel är att maskinen bara väger tre ton, det gör att den lämpar sig väl för EU-hagar utan markskador.



- En del markägare är tveksamma till röjningarna eftersom de förväntar sig ett netto, vilket är svårt i många bestånd. Jag tycker mer man ska se det som en investering på sikt, säger Jimmy Wessel.





Fotnot: En längre artikel om olika tekniker för att ta ut bioenergi från klena bestånd fanns i nr 2-10, sidan 16.

Den och andra tidigare nummer kan läsas på www.atl.nu/skog/viskogsagare.jsp



Pär Fornling