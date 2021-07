Jättetruck till Aitikgruvan

Sverige blev först med att köpa Caterpillars nya dieselelektriska bergtruck 795F AC. Totalt har Boliden, som äger dagbrottet Aitik, köpt elva exemplar av maskinen. Det är den första som monteras på bilden.



Drivlinan består av en diesel på 3 400 hästar som driver en växelströmsgenerator som via olika steg levererar strömmen till elmotorerna i bakaxeln.



De nya truckarna väger 195 ton tomma och med last över 500 ton. Topphastigheten är 64 kilometer i timmen. Maskinerna tas hit från USA över hamnen i Piteå. Därifrån körs delarna till gruvan.



Största komponenten, flaket, är cirka nio meter brett och tog upp större delen av vägbredden under den 27 mil långa transporten.



I nya numret av magasinet Boggi, som görs på ATL:s redaktion, skildras monteringen. I tidningen finns även reportage om bland annat nya Terri som kan skifta mellan skördare och skotare och en hemmabyggd grotbuntare som minskat transportkostnaderna med en tredjedel. Per Österman