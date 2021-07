Jättedipp på väg att vända

Skogsstyrelsens statistik visar att exporten av rundvirke och flis minskade med 52 procent under januari till augusti 2009, till ungefär 1 miljon kubikmeter.

- Exportminskningen var ännu större för oss när det gäller massavirke. I Finland var det betydligt mindre volymer det första halvåret 2009, men det har varit ett tufft år för alla, säger Magnus Juntikka, virkeschef på Skogssällskapet.



Enligt Skogsstyrelsen gäller exportminskningen samtliga sortiment förutom sågtimmer av tall och flis av löv. Det är framförallt Finland, Norge och Tyskland som köpt mindre volymer.



Också importen av rundvirke och flis sjönk rejält från Ryssland, Tyskland och de baltiska länderna. 35 procent mindre volym, eller 3,9 miljoner kubikmeter, jämfört med första halvåret 2008.



Skogssällskapet har klarat dippen bra, enligt Magnus Juntikka. De har hela tiden gjort virkesaffärer, men på en mycket lägre nivå. Men nu börjar det säljas större volymer igen.

- Det är spännande just nu. Jag trodde att det skulle bli en dubbeldipp och att marknaden skulle gå ned ordentligt igen, men det verkar inte bli så. Finland har börjat köpa och det ser bättre ut i Europa. Men det kan bli en avmattning under vintern.



Att priserna på svenskt virke ligger såpass högt just nu förvånar Magnus Juntikka.

- Det är lite konstigt. Priserna på virke är högre än före Gudrun och det höga priset motsvarar inte utvecklingen på trävarumarknaden just nu. Härje Rolfsson