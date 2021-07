Järnfosfat har effekt på sniglar

Försöken i jordgubbsodlingar genomfördes utanför Lund under perioden augusti till september i år. I obehandlade försöksrutor fångades i genomsnitt åtta sniglar per fälla och vecka medan det i rutor behandlade med Ferramol endast hittades en snigel. Försöket har finansierats av Jordbruksverket.



Myndigheten konstaterar att effekten av Ferramol är statistiskt säkerställd men tillägger att den totala snigelförekomsten varit låg i år, speciellt jämfört med snigelåret 2007.



Ett annat myndighetsfinansierat snigelförsök utfördes i Horred i mitten av augusti. Det visade att det fanns något färre sniglar i och under grässträngar där gräset legat utspritt tills strax före skörd än strängar där gräset legat strängat längre tid före skörd.



Djupintervjuer med ekologiska odlare i Halland angående snigelproblemet har också genomförts. Där framkom olika tips för att missgynna sniglarna, förutom användningen av järnfosfat. Bland annat att ha öppen, harvad jord runt odlingen samt att inte ha kompost- och rishögar i närheten. Att klippa gräset kort nämndes också som ett sätt att göra miljön mer ogynnsam för sniglarna. ATL.nu