Japaner gillar danskt griskött

Volymmässigt har 30 010 ton färskt eller fruset danskt griskött exporterats till Japan under kvartalet. Det kan jämföras med 24 995 ton under motsvarande period förra året, skriver Jyllandsposten.



Förlorare i sammanhanget är USA vars export av griskött till Japan minskat med 17 procent under årets första tre månader. ATL.nu