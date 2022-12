Jan Björklunds tweet irriterar

Jan Björklund twittrade apropå demonstrationerna i Bryssel på måndagen följande: "Barnfamiljer kan köpa billigare mjölk. Varför kallas det mjölk-kris?"

Självklart är det kris för mjölkproducenter. Men det är ingen brist på mjölk. Det råder överproduktion."

Tweeten har lett till en mängd tweets till partiledaren. Bland annat twittrade LRF:s Helena Jonsson: "Förmätet sagt av en frihandelsförespråkare med förbehåll för nationella villkor för svenska bönder."Mjölkbonden Anette Gustawson twittrar: "Detta var nog den mest inkompetenta tweet jag läst. Och den kom ifrån en riksdagsledamot. Pinsamt!"En annan skriver: "Hur menar du nu? Ska vi importera all billig mjölk då? Finns ju snart inga svenska bönder kvar som har råd att jobba med det."Även i Facebookgruppen Mjölkdebatten engagerar Folkpartiledarens tweet. Staffan Danielsson (C) rasar och tycker att "HAN BORDE SKÄMMAS".Andra är mindre arga:"Allt är ju relativt. Frågan är - har mjölken blivit billigare? På ett sätt som faktiskt påverkar en barnfamiljs ekonomi?'ATL.nu har ställt frågan till de stora livsmedelskedjorna, men bara Willys har behagat svara. Där har i vart fall Arla mellanmjölk blivit billigare. Från 8,65 kronor per liter för ett år sedan till 8,20 kronor nu.För en barnfamilj som dricker en liter mjölk om dagen betyder prissänkningen drygt 160 kronor på ett år.På onsdagen twittrade Jan Björklund på nytt: "ATL har sökt Jan Björklund för en kommentar.