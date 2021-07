Jämnt i traktortoppen

Efter att John Deere börjat året starkt när det gäller antalet registrerade traktorer har nu Valtra kommit i fatt.



Under årets första två månader registrerades 135 Valtra och 134 John Deere.



Totalt såldes 564 lantbrukstraktorer under januari och februari, en markant ökning från 2010 då det såldes 295 maskiner under motsvarande period. Flest traktorer säljs i klassen 110-123 hästkrafter. Hans Dahlgren