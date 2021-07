Jakt på småvilt dyrare

Länsstyrelserna i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten aviserar en höjning av priset på jaktkort till 300 kronor per dygn från och med i höst, skriver tidningen Svensk Jakt.



De senaste årens svaga tillgång på ripor har gjort att både antalet jägare och intäkterna från jakten har minskat, och nu behövs mer pengar. Jaktpengarna delas lika mellan samebyarna, Samefonden och länsstyrelserna.



En annan nyhet är att jägarna från och med i år måste lämna in en viltrapport för att kunna lösa nytt jakttillstånd. Bestämmelsen gäller från och med den nya jaktsäsongen. Men det innebär att den som slarvat med viltrapporten under innevarande säsong måste lämna in en rapport före jaktsäsongens slut för att kunna lösa nytt jaktkort den 25 augusti.ATL.nu