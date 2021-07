Jägarprovledare döms till fängelse för mutbrott

Sammanlagt stod tre män åtalade i härvan, två provledare och en man som misstänks ha förmedlat personuppgifter till de andra två. De båda provledarna ska tillsammans ha registrerat in godkända jägarprover in i naturvårdsverkets databas och i jägarbevis, utan att proven aldrig genomförts, i utbyte mot betalning. Domen menar att provledarna fått minst 2 000 kronor per person i utbyte mot de falska provregistreringarna.