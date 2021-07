Jägarnätverk nobbar vargjakt

Nils Björklund i Orsajägarna i Dalarna säger till SR Dalarna att de är emot en vargstam och därför inte vill vara med om att förvalta den. På frågan vad de hoppas uppnå med en sådan bojkott svarar Björklund att jägarna fått mycket kritik för förra årets vargjakt och att staten nu får sköta saken själv.

- Det är de som vill ha varg.



Även Folkaktionen ny rovdjurspolitik uppger att de bojkottar den kommande jakten. Skälet är att de är emot villkoret att vargar i så fall ska planteras in i Sverige.

- Vi är lurade av myndigheterna. De lovade oss vargjakt men den jakten var ju under förutsättning att man planterade in ny varg och det motsätter vi oss fullt ut, säger Hans Arnkvist, lokalordförande i Värmland, till SR Värmland.ATL.nu