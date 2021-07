Jägarna ger regeringen godkänt

I samband med Jägareförbundets årsstämma under helgen fick den sittande borgerliga regeringen ett tydligt "godkänt" från Jägareförbundets ordförande Torsten Mörner.

Under de snart fyra år som regeringen styrt landet har en rad förändringar på jaktområdet gjorts. Mest diskussioner har det varit omkring vargjakten men flera andra beslut har också påverkat jägarna.



Just nu är inte minst frågan om hur älgförvaltningen ska skötas under utredning och ny lagstiftning är på gång. Jägareförbundet vill att både älg- och rovdjursförvaltningen ska styras med stort lokalt och regionalt inflytande.



Regeringen har också ändrat lagstiftningen så att jägarna får försvara sina hundar mot rovdjursattacker, förenklat reglerna för åteljakt och tagit initiativ för att få ut mera vildsvinskött på marknaden.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) var inbjuden att tala på stämman.



- Vi har gjort vad vi lovade och jag är stolt över det. Men det finns också mera att göra, sade han enligt tidningen Svensk Jakt.ATL.nu