Jägare vill ha skyddsjakt på svanar och tranor

Förbundet vill att regeringen ska föra in djurslagen i regelverket för skyddsjakt i jaktförordningens bilaga 4.

Vad gäller sångsvan anser Jägarnas Riksförbund att skyddsjakt borde tillåtas i Norrlandslänen under perioden 1 juli till 30 april. En ökade population sångsvan kan enligt förbundet försvåra häckningen för andra fågelarter som exempelvis svärta.



Vad gäller tranor vill Jägarnas Riksförbund ha skyddsjakt i hela landet under 1 juli till 30 april. Detta på grund av de skador som tranorna åsamkar jordbruket. Visserligen beviljas skyddsjakt på enstaka individer redan nu. Men förbundet anser att antalet tranor nu är så stort att ett mer obyråkratiskt system borde kunna införas.ATL.nu