Jägare överklagar stoppad vargjakt

Båda förbunden vill att kammarrätten i Göteborg undanröjer den dom som förvaltningsrätten i Karlstad klubbade i förra veckan.

"Är anmärkningsvärt"

Uppfyller konvention

Tillfälligt stoppad

Svenska Jägareförbundet anser att det är EU-kommissionen som ska processa mot Sverige om landet inte lever upp till EU-bestämmelserna – inte en enskild förvaltningsrätt.– Jag tycker det är mycket anmärkningsvärt att man tagit upp frågan. Domstolen skriver uttryckligen att man inte anser sig skyldig att följa den svenska lagstiftningen, säger förbundsjurist Ola Wälimaa i en kommentar.Utgångspunkten i den överklagan som Jägarnas Riksförbund lämnat in är att föreningen Nordulv redan fått sin sak överprövad och att Sverige därmed uppfyller intentionerna i Århuskonventionen.– Vi agerar eftersom Nordulv överklagat rätten att överklaga, inte själva vargjakten, säger förbundets generalsekreterare Per Wanström i ett pressmeddelande.Förvaltningsrättens dom slog ned som en bombi förra veckan - dagen innan den stora vargjakten skulle inledas i Örebro och Värmlands län.Beslutet innebär att jakten på de 36 vargarna är stoppad under tiden som förvaltningsrätten utreder de överklaganden som kommit in.Rättsläget bedöms som oklart och jakten stoppades tillfälligt eftersom det enligt rättens bedömning finns en risk att jaktförordningens överklagandeförbud strider mot EU-rätten.Tidigare har även en privatperson överklagat förvaltningsrättens dom.