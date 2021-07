Så kom ”älgexplosionen” i slutet av 1970-talet och med den älgproblemen. Skadorna på skog, människor och fordon blev enorma. 6 000 trafikolyckor med älg på väg årligen. 1 000 olyckor mellan älg och tåg. Vad det innebär i mänskliga tragedier går ej att uppskatta. Därtill sänkt skogsproduktion. Totalt kostar älgen skogsbruket och samhället 18–22 miljarder per år, enligt rapporten ”Skogsskötsel med nya möjligheter”, dnr 2017/824, framtagen av Samverkansprocess skogsproduktion som bland annat Skogsstyrelsen ligger bakom.

Varje vecka under 40 år har vi i Land och ATL läst om älgproblemen. Skogsägare efter skogsägare har förklarat att älgstammen måste sänkas till en nivå som skogsbruk och samhälle orkar bära. Detta har från jägarhåll bemötts med argumentet att stammen är på en lämplig nivå, att den ska förvaltas så löser sig problemen.

Under samma tid har ett stort antal optimister beskrivit sina lösningar på problemen. Fantasin har flödat. Det senaste är inhägnad av plantorna till en kostnad av 20 000 kronor per hektar. Lägg därtill föryngringskostnaderna och röjningskostnaderna, så blir det 40 000 kronor per hektar. Ser en skogsägare någon framtid i inhägnade föryngringar av tall? Det vore både billigare och enklare att producera älgköttet inne i hägnet.