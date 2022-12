Jägare kritiska till foderförbud

"Vi har visat att vi klarar att reglera vildsvinsstammen med dagens lagstiftning", skriver förbundets generalsekreterare Bo Sköld och jaktvårdskonsulkenten Daniel Ligné i en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag.

Fler jägare

Kan öka problemenRegeringens utredare Håkan Larsson presenterade tidigare i sommar en rad förslag för att stoppa vildsvinens explosionsartade utbredning.Han vill bland annat stoppa all utfodring av vilt under sommarmånaderna. Han föreslår även att landets länsstyrelser helt ska kunna förbjuda utfodring som ökar viltets överlevnad och minskar dess lidande."Ska det vara förbjudet att utfodra vilda djur som svälter? Frågan känns kanske tillspetsad, men regeringens utredare av jaktlagen öppnar för sådana förbud. Målsättningen är att få färre vildsvin och mindre skador på grödor. Men förslagen riskerar att snarare öka än att minska problemen", skriver Jägareförbundet.Avledande utfodring är enligt skribenterna en av de verkligt effektiva åtgärderna för att minska skadorna på grödor."Faktum är att den undersökning SLU utfört åt Jaktlagsutredningen visar att jägare som utfodrar vilt skjuter tre gånger så många vildsvin som de som inte utfodrar – på samma yta", hävdar Bo sköld och Daniel Ligné.Svenska Jägareförbundet anser att förslagen borde vara inriktade på att förenkla och stimulera till ökad samverkan och jakt."Det behövs med andra ord fler jägare, mer samverkan och ett ökat jakttryck över all yta för att klara av vildsvinsutmaningen. Då får vi positiva effekter med minskade skador, minskade kostnader och mer viltkött i samhället. Liggande förslag kan tyvärr få omvänd effekt", skriver Sköld och Ligné.