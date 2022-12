”Jag trodde min sista stund var inne”

Eva Johansson driver tillsammans med sin man Lennart jordbruk någon mil från Burträsk. Hon har 35 års erfarenhet av djuren, utan några allvarligare missöden.

Den 31 mars i år befann hon sig i en fålla för att märka en kalv. Av erfarenhet vet hon att det är viktigt att vara uppmärksam på mamman. Under pågående märkning befann sig en annan kviga i fållan, på väg att föda. Det var den kvigan som attackerade under märkningen, inte kalvens mamma. Kvigan stångade omkull Eva och gick åter till anfall, skriver Norran.se. Eva trycktes upp mot en vägg och kvigan fortsatte attacken.Hon skrek på hjälp, hennes man befann sig i en annan del av lagården. När han var på väg in till Eva vände sig kvigan mot honom och då lyckades Eva med oanade krafter krypa ut genom stålgrinden.- Adrenalinpåslaget var enormt. Jag var orolig att dö, säger hon till Norran.se.Ambulans kom och på sjukhuset konstaterades att Eva brutit sju revben samt fått skador på levern, mjälten, lungorna och njurarna.Kvigan som attackerade henne finns kvar på gården och makarna tycks inte hysa något agg mot henne.- Skyddsinstinkten finns ju där hos mammorna, att skydda avkomman, säger Lennart till tidningen.Eva är dock inte opåverkad, angreppet mot henne har satt sina spår och hon går inte gärna in till djuren på egen hand.