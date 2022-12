Ja tack till ekologisk och närodlad mat

Är det bättre med lokalt än ekologiskt? Det är en av de vanligaste frågorna när jag håller föredrag om mat och miljö. Just i dagarna planeras för import av ekologisk kyckling och det leder till anklagelser om att den ekologiska importen hotar svensk produktion.

ofta klagomål på att import av ekologiska varor orsakar miljöskadliga transporter. Men är då ”lokalt” ett bättre val?De produkter som säljs som ekologiska följer detaljerade regler som begränsar vad producenten får göra och föreskriver saker den måste göra.200 sidor. Den som ska bli godkänd måste uppfylladessa krav. För ”lokal produktion” finns det inte några andra regler än svenska lagar, och produktionen kan vara alltifrån högt driven industriell produktion till mathantverk. Att jämföra är därför svårt.egentligen lokalt i lokal produktion? Mycket jordbruksproduktion har inte någon direkt relation till det jordbrukslandskap som de flesta vill bevara och arbetsinnehållet är en mycket liten del av priset, och bidrar därför marginellt till den lokala ekonomin.I de mer extrema fallen, som intensiva växthusodlingar och äggproduktion kommer nästan alla resurser som behövs från andra länder, naturen de råkar ligga i ses som en smitthärd och inte en tillgång.i ekologisk produktion är att den är baserad på lokala resurser. I stället för att köpa in konstgödsel använder man biologisk kvävefixering.I stället för att köpa in insekticider använder den ekologiske bonden den biologiska mångfaldens naturliga fiender. I ekologisk djurhållning köper man in mindre importerat foder och mediciner. På så sätt bidrar ekologisk produktion mycket till den lokala ekonomin där den drivs.produkter har varit en viktig signal för svenska bönder om att det finns en efterfrågan – det fanns till exempel ingen svensk ekologisk äppel- eller äggproduktion förrän dessa importerades och svenska bönder insåg att det fanns en efterfrågan.För att lokal produktion ska vara meningsfull bör den också vara baserad på att utnyttja lokala resurser, till exempel, mark, vatten och ekosystem och ingå i ett lokalt ekologiskt sammanhang.lokala resurser kommer den också, precis som ekologisk produktion skapa mer sysselsättning. När svenska bönder vill köpa billig gmo-soja i stället för att använda svenskodlad rapskaka så urvattnar man sina egna fördelar.De som köper ekologiskt eller lokalt önskar oftast samma sak, bättre miljö, en levande landsbygd, bra och hälsosamma produkter med gott djurskydd. Därför ska vi inte ställa dem mot varandra.för ekologiskt och lokalt är import av identitetslösa handelsvaror. Bönder och Matsverige borde samsas under slagordet: ”Ekologiskt och närodlat, ja tack!”Gunnar Rundgrenkonsult, före detta bonde och grundare av Krav