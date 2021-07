Italien överväger att förbjuda hästkött

Förslaget kommer från Francesca Martini, en politiker på högerkanten. Men det har fått stöd även från center- och vänsterpolitiker, skriver tidningen.



En som uttalat sitt stöd för förslaget är Italiens jordbruksminister Luca Zaia som tycker att hästar borde behandlas som katter och hundar.

- Jag har alltid varit emot hästslakt och konsumtion av hästkött, ska han bland annat ha sagt.



Jordbruksministerns stöd för förslaget har dock upprört invånare i de delar av landet där hästkött anses är en traditionell delikatess. Några varnar för att om ett förbud blir verklighet kommer hästslakten ändå att fortsätta, den kommer bara att gå under jorden.



Enligt The Telegraph slaktas 213 000 hästar i Italien varje år. Konsumtionen av hästkött uppgår till 48 000 ton per år.ATL.nu