Irland ökade på produktionen av griskött i fjol

Under 2014 exporterades 148 000 ton griskött från Irland till ett värde av 353,6 miljoner euro, rapporterar Pig progress. Under året ökade också köttproduktionen med 6 procent jämfört med 2013. Mycket tyder också på att produktionen kommer öka ytterligare under 2015, i december 2014 fanns över 1,5 miljoner grisar på Irland, vilket är den högsta nivån på tre år.

Mer griskött än tidigare stannade också i landet under fjolåret. Importen minskade med tre procent.Den irländska exporten gynnades av den svagare euron eftersom Irlands viktigaste exportland är Storbritannien. En svagare euro gjorde det irländska köttet billigare än det brittiska.Ryssland har varit Irlands näst största exportmarknad, men Irland har lyckats sälja mer griskött på den asiatiska marknaden för att täcka upp förlusten av den ryska marknaden efter importstoppet för griskött. Exempelvis gick 8 procent av exporten till Kina.