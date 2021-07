Irland fasar ut uppfödning av pälsdjur

Förslag om ersättning i Norge

Det irländska beskedet hänvisar till Norges beslut att förbjuda pälsdjursuppfödning från och med 2025, en följd av regeringsöverenskommelsen mellan konservativa Høyre och liberala Venstre förra året. Där bereder regeringen just nu förslaget om hur de norska uppfödarna ska ersättas för att de tvingas lägga ner sin verksamhet.

Enligt ett förslag som skickades ut på remiss i slutet av maj ska kompensationen baseras på verksamhetens bokförda värde, plus en summa på 420 norska kronor (ungefär 458 svenska) per avelstik av mink och 840 kronor per avelstik av räv. Någon ersättning för förlust av framtida inkomster ska inte ges. Förslaget kritiseras av Norges största bondeorganisation, Bondelaget. Det anser att ersättningarna bör beräknas på samma sätt som vid expropriering, vilket skulle ge mer pengar till uppfödarna.