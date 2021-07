Investerare kan inte lastas för matkrisen

De produkter som slog prisrekord var bland annat majs och vissa sorters vete. Den bild som målades upp var att investerare och foder gav sig in på spannmålsbörserna för at spekulera och därmed eldade på fortsatta prisuppgångar, rapporterar Ekot.



Men i en preliminär rapport från OECD så är den bilden felaktig. Det var inte investerarna som drev upp priserna utan med jordnära faktorer som tillfällig missväxt i Australien samt ett ökande intresse för att använda exempelvis majs för etanolproduktion.



Ewa Rabinowicz, professor i jordbruksekonomi på SLU, tycker rapportens slutsatser är intressanta. Hon anser själv att det var en svag produktionsutveckling under början på 2000-talet, med små reserver och lager till följd, som tillsammans med bioenergisatsningar ledde till de höga matpriserna.



För att hindra fortsatta matkriser behöver alltså inte möjligheten att investera eller spekulera i jordbruksprodukter begränsas. I stället bör större lager av spannmål byggas upp samt pengar sparas för att hjälpa u-länderna att ha råd med framtida chockhöjningar på mat, anser Ewa Rabinowicz. ATL.nu